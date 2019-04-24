"Самопоміч" передала свій законопроект про президента команді Зеленського

Лідер політичної партії "Самопоміч" мер Львова Андрій Садовий наполягає, що пропонований його політ силою законопроект не обмежує повноваження глави держави.

Про це він пише 24 квітня у своєму Facebook.

"Про жодні обмеження конституційних повноважень президента мова не може йти апріорі. Лише впорядкування процедур, якими він їх реалізує", – стверджує Садовий.

Політик каже, що остаточна редакція законопроекту "можлива лише як консенсус між командою новообраного президента, громадським експертним середовищем і парламентом та вказує, що текст законопроекту вже "скерований команді переможця виборів"

"Сьогоднішній парламент може почати розглядати цей закон виключно після того, як позбавить недоторканості народних депутатів і проголосує за новий закон про вибори до ВР на основі відкритих списків. Без цих рішень парламент в принципі може не дожити до осені", – вказує Садовий.

"Для всіх, хто переживає, що "Самопоміч" хоче не дати новому президенту щось зробити. Ми максимально зацікавлені, щоб все було добре. Сподіваємось, команда переможців також!", – резюмує політик.

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