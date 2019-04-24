"Самопоміч" передала свій законопроект про президента команді Зеленського

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Середа, 24 квітня 2019, 16:16

Лідер політичної партії "Самопоміч" мер Львова Андрій Садовий наполягає, що пропонований його політ силою законопроект не обмежує повноваження глави держави.

Про це він пише 24 квітня у своєму Facebook.

"Про жодні обмеження конституційних повноважень президента мова не може йти апріорі. Лише впорядкування процедур, якими він їх реалізує", – стверджує Садовий.

Політик каже, що остаточна редакція законопроекту "можлива лише як консенсус між командою новообраного президента, громадським експертним середовищем і парламентом та вказує, що текст законопроекту вже "скерований команді переможця виборів"

"Сьогоднішній парламент може почати розглядати цей закон виключно після того, як позбавить недоторканості народних депутатів і проголосує за новий закон про вибори до ВР на основі відкритих списків. Без цих рішень парламент в принципі може не дожити до осені", – вказує Садовий.

"Для всіх, хто переживає, що "Самопоміч" хоче не дати новому президенту щось зробити. Ми максимально зацікавлені, щоб все було добре. Сподіваємось, команда переможців також!", – резюмує політик.

Нагадаємо:

  • Депутати з фракції "Самопоміч" підготували законопроект "про президента". За словами співавтора цієї ініціативи віце-спікера Верховної Ради Оксани Сироїд, він "не дасть президенту стати заручником олігархів".
  • Законопроект, текст якого опублікований на сайті партії "Самопоміч", передбачає, що президент вносить подання про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій.
  • При цьому він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція.
  • Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко піддав цей проект закону нищівній критиці.
  • "Висновок: не можна його приймати, не варто навіть реєструвати - цей законопроект є шкідливим для країни", - наголосив він.

Українська правда

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Теми: президент законодавство Самопоміч
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