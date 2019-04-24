"Самопомич" передала свой законопроект о президенте команде Зеленского

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Среда, 24 апреля 2019, 16:16

Лидер политической партии "Самопомич" мэр Львова Андрей Садовый настаивает, что предлагаемый его политсилой законопроект не ограничивает полномочия главы государства.

Об этом он пишет 24 апреля в своем Facebook.

"Ни о каких ограничениях конституционных полномочий президента речь не может идти априори. Только упорядочение процедур, которыми он их реализует", - утверждает Садовый.

Политик говорит, что окончательная редакция законопроекта "возможна только как консенсус между командой новоизбранного президента, общественным экспертной средой и парламентом и указывает, что текст законопроекта уже "направлен команде победителя выборов".

"Сегодняшний парламент может начать рассматривать этот закон исключительно после того, как лишит неприкосновенности народных депутатов и проголосует за новый закон о выборах в ВР на основе открытых списков. Без этих решений парламент в принципе может не дожить до осени", – указывает Садовый.

"Для всех, кто переживает, что "Самопомич" хочет не дать новому президенту что-то сделать. Мы максимально заинтересованы, чтобы все было хорошо. Надеемся, команда победителей также!", – резюмирует политик.

Напомним:

  • Депутаты из фракции "Самопомич" подготовили законопроект "о президенте". По словам соавтора этой инициативы вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, он "не даст президенту стать заложником олигархов".
  • Законопроект, текст которого опубликован на сайте партии "Самопомич", предусматривает, что президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложениям коалиции депутатских фракций.
  • При этом он не может указывать в своем представлении другие кандидатуры, чем те, которые предложила коалиция.
  • Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подверг этот проект закона сокрушительной критике.
  • "Вывод: нельзя его принимать, не стоит даже регистрировать - этот законопроект вреден для страны", – подчеркнул он.

Украинская правда

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Темы: президент законодательство Самопомич
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