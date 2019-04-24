"Самопомич" передала свой законопроект о президенте команде Зеленского

Лидер политической партии "Самопомич" мэр Львова Андрей Садовый настаивает, что предлагаемый его политсилой законопроект не ограничивает полномочия главы государства.

Об этом он пишет 24 апреля в своем Facebook.

"Ни о каких ограничениях конституционных полномочий президента речь не может идти априори. Только упорядочение процедур, которыми он их реализует", - утверждает Садовый.

Политик говорит, что окончательная редакция законопроекта "возможна только как консенсус между командой новоизбранного президента, общественным экспертной средой и парламентом и указывает, что текст законопроекта уже "направлен команде победителя выборов".

"Сегодняшний парламент может начать рассматривать этот закон исключительно после того, как лишит неприкосновенности народных депутатов и проголосует за новый закон о выборах в ВР на основе открытых списков. Без этих решений парламент в принципе может не дожить до осени", – указывает Садовый.

"Для всех, кто переживает, что "Самопомич" хочет не дать новому президенту что-то сделать. Мы максимально заинтересованы, чтобы все было хорошо. Надеемся, команда победителей также!", – резюмирует политик.

Напомним: