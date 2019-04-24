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Поліцію Одещини очолив генерал третього рангу

Середа, 24 квітня 2019, 16:47

Головне управління Національної поліції в Одеської області очолив генерал поліції третього рангу Олег Бех.

Його представлення відбулось в Одесі 24 квітня, інформує прес-служба Нацполіції.

 

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий висловив подяку за службу колишньому очільнику поліції Одеської області Дмитру Головіну.

Зазначається, що він залишає лави поліції "за станом здоров’я".

 

Щодо нового очільника управління поліції зазначається, що Олег Бех проходить службу в органах внутрішніх справ з вересня 1993 року. За цей час він очолював відділ боротьби з корупцією в правоохоронних органах центрального антикорупційного бюро МВС, управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС в Івано-Франківській, Миколаївській та Одеській областях.

Також він був радником голови Національної поліції, очолював поліцейські главки в Полтавській та Харківській областях.

Нагадаємо:

  • Напередодні начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.
  • За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням. На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, поліцейський сказав: "Без коментарів".

Українська правда

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Теми: поліціяОдеська область
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