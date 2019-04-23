Очільник поліції Одещини йде у відставку
Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.
Про це він повідомив "Громадському".
За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням.
"Сьогодні написав рапорт за власним бажанням, чекає розгляду. Я так для себе вирішив", — повідомив Головін.
На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, очільник управління Нацполіції сказав: "Без коментарів".
Нагадаємо:
- 23 квітня Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що звільниться з посади після інавгурації нового президента шоумена Володимира Зеленського.
- 23 квітня голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади за власним бажанням.
- 22 квітня голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.
- Ввечері 22 квітня стало відомо, що очільник Миколаєвської обласної державної адміністрації Олексій Савченко також написав заяву про відставку.
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