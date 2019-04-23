Очільник поліції Одещини йде у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.

Про це він повідомив "Громадському".

За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням.

"Сьогодні написав рапорт за власним бажанням, чекає розгляду. Я так для себе вирішив", — повідомив Головін.

На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, очільник управління Нацполіції сказав: "Без коментарів".

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