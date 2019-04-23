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Очільник поліції Одещини йде у відставку

Вівторок, 23 квітня 2019, 23:24

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.

Про це він повідомив "Громадському".

За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням.

"Сьогодні написав рапорт за власним бажанням, чекає розгляду. Я так для себе вирішив", — повідомив Головін.

На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, очільник управління Нацполіції сказав: "Без коментарів".

Нагадаємо: 

  • 23 квітня Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що звільниться з посади після інавгурації нового президента шоумена Володимира Зеленського.
  • 23 квітня голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади за власним бажанням.
  • 22 квітня голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.
  • Ввечері 22 квітня стало відомо, що очільник Миколаєвської обласної державної адміністрації Олексій Савченко також написав заяву про відставку.
  • ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів: Зеленський набирає 73,22%, Порошенко – 24,45%.
  • Кандидат у президенти і глава держави Петро Порошенко визнав поразку і привітав свого опонента з перемогою на виборах.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьполіціявідставка
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