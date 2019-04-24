Полицию Одесской области возглавил генерал третьего ранга

1486 просмотров
Среда, 24 апреля 2019, 16:47

Главное управление Национальной полиции в Одесской области возглавил генерал полиции третьего ранга Олег Бех.

Его представления состоялось в Одессе 24 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

 

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой выразил благодарность за службу бывшему главе полиции Одесской области Дмитрию Головину.

Отмечается, что он покидает ряды полиции по состоянию здоровья.

 

Олег Бех проходит службу в органах внутренних дел с сентября 1993 года. За это время он возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах центрального антикоррупционного бюро МВД, управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях.

Также он был советником председателя Национальной полиции, возглавлял полицейские главки в Полтавской и Харьковской областях.

Напомним:

  • Накануне начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку.
  • По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию. На вопрос, связано ли его решение со сменой власти, полицейский сказал: "Без комментариев".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция Одесская область
powered by lun.ua
Материалы по теме
Смерть человека в патрульном авто: ГБР проверяет полицейских 24 апреля 2019, 13:50
"Вову Морду" хотели расстрелять из пулемета: полиция настаивает на аресте 24 апреля 2019, 12:11
В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина 24 апреля 2019, 08:42
Все новости
Главные новости
Сурков о паспортах РФ в ОРДЛО: Это долг перед говорящими по-русски
Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО
Напавшие на Гандзюк дали обличительные показания – ГПУ
СБУ проверит, кто запустил опрос об отделении Галичины
Все новости
Фото

Британскому принцу Луи Артуру Чарльзу сегодня год

психология

Как цвет носа, щек и подбородка "выдает" наши эмоции

здоровье

Фтор: зачем он нам и где его взять

Культура

Как это – быть солисткой одной из лучших опер в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів