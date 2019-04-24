Полицию Одесской области возглавил генерал третьего ранга

Главное управление Национальной полиции в Одесской области возглавил генерал полиции третьего ранга Олег Бех.

Его представления состоялось в Одессе 24 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой выразил благодарность за службу бывшему главе полиции Одесской области Дмитрию Головину.

Отмечается, что он покидает ряды полиции "по состоянию здоровья".

Относительно нового главы управления полиции отмечается, что Олег Бех проходит службу в органах внутренних дел с сентября 1993 года. За это время он возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах центрального антикоррупционного бюро МВД, управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях.

Также он был советником председателя Национальной полиции, возглавлял полицейские главки в Полтавской и Харьковской областях.

Напомним: