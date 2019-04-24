Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полицию Одесской области возглавил генерал третьего ранга

Среда, 24 апреля 2019, 16:47

Главное управление Национальной полиции в Одесской области возглавил генерал полиции третьего ранга Олег Бех.

Его представления состоялось в Одессе 24 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

 

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой выразил благодарность за службу бывшему главе полиции Одесской области Дмитрию Головину.

Отмечается, что он покидает ряды полиции "по состоянию здоровья".

 

Относительно нового главы управления полиции отмечается, что Олег Бех проходит службу в органах внутренних дел с сентября 1993 года. За это время он возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах центрального антикоррупционного бюро МВД, управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях.

Также он был советником председателя Национальной полиции, возглавлял полицейские главки в Полтавской и Харьковской областях.

Напомним:

  • Накануне начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку.
  • По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию. На вопрос, связано ли его решение со сменой власти, полицейский сказал: "Без комментариев".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
Все новости...
Реклама: