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"Квартал 95" нашел замену Зеленскому

Среда, 24 апреля 2019, 17:03
Квартал 95 нашел замену Зеленскому

После выборов президента шоумен Владимир Зеленский оставит проекты студии "Квартал 95", в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.

Об этом сообщает 24 апреля пресс-служба проекта.

Отмечается, что заменят Зеленского "уже известные зрителям звезды "Квартала".

Так, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой, которые также является одним из тренеров этого проекта, созданного студией "Квартал 95" и Drive Production.

 

В "Вечернем квартале" появятся участники команды "Днепр", актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Отмечается, что записи новых выпусков "Вечернего Квартала"  и "Женского Квартала"  состояться в начале мая в Турции.

В дальнейшем постановкой номеров будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Что касается проекта "Рассмеши комика", в детской версии Зеленского заменил Юрий Ткач, съемки с его участием уже состоялись, а программа была в эфире "1+1".

"А вот кто займет место Владимира во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового 16-го сезона проекта, который запланирован на осень", – идет речь в сообщении.

Напомним:

  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов в которых победил шоумен Владимир Зеленский. По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов он набрал 73,22% голосов. Действующий президент Петр Порошенко - 24,45%.
  • Окончательные результаты Центризбирком объявит после того, как примет все протоколы в бумажном виде.
  • Зеленского уже поздравили с победой лидеры стран США, Польши, Беларуси и многих других, кроме России.
  • В РФ подобные поздравления назвали "преждевременными".

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