Путин сказал, что жителям ОРДЛО нужны паспорта России, потому что они "лишены прав"

Президент России Владимир Путин назвал "вопросом чисто гуманитарного характера" упрощение получения гражданства РФ для жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Об этом Путин сказал а встрече с членами совета законодателей, сообщает "Интерфакс".

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – утверждает российский президент.

По его словам, жители ОРДЛО не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

Напомним: