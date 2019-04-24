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Путин сказал, что жителям ОРДЛО нужны паспорта России, потому что они "лишены прав"

Среда, 24 апреля 2019, 17:39

Президент России Владимир Путин назвал "вопросом чисто гуманитарного характера" упрощение получения гражданства РФ для жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Об этом Путин сказал а встрече с членами совета законодателей, сообщает "Интерфакс".

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – утверждает российский президент.

По его словам, жители ОРДЛО не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

Напомним:

  • 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 17 апреля сообщалось, что Кремль после президентских выборов в Украине планирует раздавать российские паспорта в ОРДЛО.
  • По словам источника другого российского РБК, планировалось, что жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
  • Источник также сообщил, что основными условиями изменения гражданства будут наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.
  • По информации "Коммерсанта", в российских регионах, граничащих с террористами оккупированных украинских областей, подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.

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