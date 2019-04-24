Соціологи пояснили, навіщо проводили "сепаратистське" опитування

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Середа, 24 квітня 2019, 17:47

Київський міжнародний інститут соціології запевняє, що опитування про відокремлення Галичини від України мало на меті виявлення проявів сепаратизму в західних регіонах.

Про це пише у Facebook директор КМІС Володимир Паніотто.

"Опитування мало на меті, навпаки, виявити прояви сепаратизму, якщо вони є у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. КМІС не поширював нічого в інтернеті, а лише наші інтерв'юери особисто опитували людей", - каже керівник інституту.

Він зауважив, що українські соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму чи автономії окремих регіонів України. Він навів кілька прикладів, серед яких опитування Центру Разумкова у 2015 році.

Також Паніотто розповів, як у першій половині 2000-х років таке соцопитування проводилось у Львові. В ньому на запитання "Якщо змоделювати ситуацiю, за якої б Україна приєдналася до союзу Росiї з Бiлоруссю, то як би з позицiї галичанина Ви дiяли?" 46% львів'ян відповіло: "Боролись би за самостiйну Галицьку державу".

"Якщо хтось знає спосіб, як досліджувати поширеність сепаратистських настроїв населення без такого роду запитань, напишіть будь ласка, ми з задоволенням перейдемо на цю методику", - запропонував соціолог.

Нагадаємо:

  • Раніше співробітники СБУ у Львівській області почали перевірку за фактом поширення "опитування" щодо "перспектив регіону", зокрема пропозицій створення "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави".
  • З'ясувалося, що це опитування проводив КМІС на замовлення газети "Дзеркало тижня".

Українська правда

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Теми: опитування скандал Захід сепаратизм
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