Социологи объяснили, зачем проводили "сепаратистский" опрос

Киевский международный институт социологии уверяет, что опрос об отделении Галичины от Украины преследовало цель выявить проявления сепаратизма в западных регионах.

Об этом пишет в Facebook директор КМИС Владимир Паниотто.

"Целью опроса было, наоборот, выявить проявления сепаратизма, если они есть во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. КМИС не распространял ничего в интернете, а только наши интервьюеры лично опрашивали людей", - говорит руководитель института.

Он отметил, что украинские социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов Украины. Он привел несколько примеров, среди которых опрос Центра Разумкова в 2015 году.

Также Паниотто рассказал, как в первой половине 2000-х годов такой соцопрос проводился во Львове. В нем на вопрос "Если смоделировать ситуацию, при которой бы Украина присоединилась к союзу России с Беларусью, то как бы с позиции галичанина Вы действовали?" 46% львовян ответили: "Боролись бы за самостоятельное Галицкое государство".

"Если кто-то знает способ, как исследовать распространенность сепаратистских настроений населения без такого рода вопросов, напишите пожалуйста, мы с удовольствием перейдем на эту методику", - предложил социолог.

Напомним: