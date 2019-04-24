Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У середу бойовики атакували на півночі і сході зони ООС, без втрат

Середа, 24 квітня 2019, 18:26

У середу, 24 квітня, бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, з них шість – із забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

За його інформацією, окупанти били з 120- та 82-міліметровх мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На сході зони ООС обстріли велися біля Миколаївки, Авдіївки, Новогнатівки та Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил - тричі біля Троїцького та Новозванівки, два рази в районі Попасної та Шумів і один раз біля Луганського.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - розповідають в прес-центрі.

Українська правда
Теми: ООСДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: