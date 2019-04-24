У середу бойовики атакували на півночі і сході зони ООС, без втрат

У середу, 24 квітня, бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, з них шість – із забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

За його інформацією, окупанти били з 120- та 82-міліметровх мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На сході зони ООС обстріли велися біля Миколаївки, Авдіївки, Новогнатівки та Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил - тричі біля Троїцького та Новозванівки, два рази в районі Попасної та Шумів і один раз біля Луганського.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - розповідають в прес-центрі.