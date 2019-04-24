В среду боевики атаковали на севере и востоке зоны ООС, без потерь

В среду, 24 апреля, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть – из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

По его информации, оккупанты били из 120-и 82-милиметровх минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На востоке зоны ООС обстрелы велись у Николаевки, Авдеевки, Новогнатовки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил - трижды у Троицкого и Новозвановки, два раза в районе Попасной и Шумов и один раз у Луганского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - рассказывают в пресс-центре.