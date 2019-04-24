Народним депутатам у Чистий четвер подарують Біблії

У четвер, 25 квітня, народним депутатам подарують Біблії.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради.

"Напередодні Великодня, у Страсний четвер, у Верховній Раді України відбудеться дарування Біблій народним депутатам", – зазначається у повідомленні.

Подарунок народним обранцям вирішило зробити Міжфракційне депутатське об’єднання "За духовність, моральність та здоров’я України".

"Метою такої акції є заклик політиків звернути свої думки до духовних цінностей і воскресіння Ісуса Христа та об’єднатися у молитві за Україну і її майбутнє, попри всі політичні баталії", – стверджують організатори.

Акція має відбутись з 9 по 11 ранку.

Міжфракційне об’єднання "За духовність, моральність та здоров’я України" очолює нардеп від "Народного фронту" Павло Унгурян. Загалом до його складу входить 51 народний депутата, зокрема, Ігор Мосійчук ("Радикальна партія"), Максим Поляков ("Народний фронт"), Єгор Соболєв ("Самопоміч"), Олександр Шевченко (позафракційний), Максим Бурбак ("Народний фронт") та інші.

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