Народным депутатам в Чистый четверг подарят Библии

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Среда, 24 апреля 2019, 19:54

В четверг, 25 апреля, народным депутатам подарят Библии.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Накануне Пасхи, в Страстной четверг в Верховной Раде Украины состоится дарение Библий народным депутатам", – отмечается в сообщении.

Подарок народным избранникам решило сделать Межфракционное депутатское объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины".

"Целью такой акции является призыв политиков обратить свои мысли к духовным ценностям и воскресению Иисуса Христа и объединиться в молитве за Украину и ее будущее, несмотря на все политические баталии", – утверждают организаторы.

Акция должна состояться с 9 по 11 утра.

Межфракционное объединение "За духовность, нравственность и здоровье Украины" возглавляет нардеп от "Народного фронта" Павел Унгурян. Всего в его состав входит 51 народный депутат, в частности, Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"), Максим Поляков ("Народный фронт"), Егор Соболев ("Самопомич"), Александр Шевченко (внефракционный), Максим Бурбак ("Народный фронт") и другие.

Напомним:

  • Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 25 апреля парламент может начать рассматривать закон об импичменте президента.
  • Кроме того, в четверг Рада планирует взяться за рассмотрение по сути проекта закона о языке.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада религия
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