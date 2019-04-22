Рада може розглянути закон про імпічмент президента в четвер – Парубій
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що закон про імпічмент президента можуть почати розглядати 25 квітня.
Про це він сказав на брифінгу 22 квітня.
"Якщо законопроект про (імпічмент – ред.) президента, який вони (опозиційні сили – ред.) презентують, буде підтриманий комітетом у середу, то вже в четвер ми можемо пропонувати включити його в порядок денний сесії для прийняття рішення", - сказав Парубій.
Він додав, що наразі у Раді зареєстровано близько 5 законів про імпічмент, але йому подобається "системний підхід" заступника Оксани Сироїд, яка пропонує "закон про президента в цілому, де хоче скоригувати всі неточності, які є у взаємовідносинах між гілками влади, і де імпічмент є одним з розділів того закону".
"І фактично ми можемо розпочати роботу над цим законом уже в цей четвер", - підсумував Парубій.
Нагадаємо:
- 8 квітня президент Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний, і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.
- Кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв’ю РБК, опублікованому 18 квітня, заявив, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент.