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Рада може розглянути закон про імпічмент президента в четвер – Парубій

Понеділок, 22 квітня 2019, 14:29

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що закон про імпічмент президента можуть почати розглядати 25 квітня.

Про це він сказав на брифінгу 22 квітня.

"Якщо законопроект про (імпічмент – ред.) президента, який вони (опозиційні сили – ред.) презентують, буде підтриманий комітетом у середу, то вже в четвер ми можемо пропонувати включити  його в порядок денний сесії для прийняття рішення", - сказав Парубій.

Він додав, що наразі у Раді зареєстровано близько 5 законів про імпічмент, але йому подобається "системний підхід" заступника Оксани Сироїд, яка пропонує "закон про президента в цілому, де хоче скоригувати всі неточності, які є у взаємовідносинах між гілками влади, і де імпічмент є одним з розділів того закону".

"І фактично ми можемо розпочати роботу над цим законом уже в цей четвер", - підсумував Парубій. 
Нагадаємо:

  • 8 квітня президент Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний, і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.
  • Кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв’ю РБК, опублікованому 18 квітня, заявив, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарубійВерховна Радаімпічмент
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