Волкер назвав підривом Мінських угод рішення Росії про паспорти

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Середа, 24 квітня 2019, 23:05

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії спростити надання громадянства жителям окремих районів Донецької та Луганської областей підриває Мінські домовленості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це спецпредставник США у середу ввечері написав у своєму Twitter.

"Нещодавнє рішення Росії щодо видачі паспортів є провокаційним і взяте з "окупаційного плану", воно підриває спроби з імплементації Мінських домовленостей та відновлення контролю України над Донбасом", - зазначив Курт Волкер.

"Донбас - це Україна, а його жителі, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, - це українці", - наголосив спецпредставник США.

Як повідомлялося,  Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Нагадаємо, 24 квітня Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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Теми: громадянство США Росія ОРДЛО
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