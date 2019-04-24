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Волкер назвал подрывом Минских соглашений решение России о паспортах

Среда, 24 апреля 2019, 23:05

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что решение России упростить предоставление гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей подрывает Минские договоренности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом спецпредставитель США в среду вечером написал в своем Twitter.

"Недавнее решение России о выдаче паспортов является провокационным и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки по имплементации Минских договоренностей и восстановления контроля Украины над Донбассом", - отметил Курт Волкер.

"Донбасс - это Украина, а его жители, независимо от того, на каком языке они разговаривают, - это украинцы", - подчеркнул спецпредставитель США.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Темы: гражданствоСШАРосcияОРДЛО
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