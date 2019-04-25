Російським телеканалам рекомендували "не дуже хвалити" Зеленського – ЗМІ

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Четвер, 25 квітня 2019, 10:23

У Кремлі рекомендували федеральним каналам "не дуже хвалити" Володимира Зеленського, який переміг на виборах президента України.

Про це повідомляє російське видання "Проект" з посиланням на чиновника в адміністрації президента Росії.

За його словами, на російському телебаченні виходили надмірно компліментарні на адресу колишнього коміка сюжети і це було "перебором".

Відзначається, що слова співрозмовника видання підтверджуються і випусками новин.

Зокрема в програмі "Вести недели" від 14 квітня Дмитро Кисельов буквально нахвалював кандидата в президенти, відзначаючи його "щирість", а вже через тиждень подібного собі не дозволяв.

Також дуже акуратними були журналісти програми "Время" "Первого канала" у випуску, в якому підбивали підсумки виборів в Україні.

За словами джерела видання, близького до президентської адміністрації, в Кремлі поки не розуміють, чого чекати від майбутнього президента, тому вирішили не хвалити і не лаяти його.

Інший співрозмовник, близький до Кремля, підкреслив, що в Росії ніхто не чекає, що з приходом Зеленського відносини з Україною різко налагодяться. 

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Теми: Росія Путін Зеленський телебачення
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