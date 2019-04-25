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Российским телеканалам рекомендовали "не очень хвалить" Зеленского – СМИ

Четверг, 25 апреля 2019, 10:23

В Кремле рекомендовали федеральным каналам "не слишком хвалить" Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины.

Об этом сообщает российское издание "Проект" со ссылкой на чиновника в администрации президента России.

По его словам, на российском телевидении выходили излишне комплиментарные в адрес бывшего комика сюжеты и это было "перебором".

Отмечается, что слова источника издания подтверждаются выпусками новостей.

В частности в программе "Вести недели" от 14 апреля Дмитрий Киселев буквально нахваливал кандидата в президенты, отмечая его "искренность", а уже через неделю подобного себе не позволял.

Также очень аккуратными были журналисты программы "Время" "Первого канала" в выпуске, в котором подводили итоги выборов в Украине.

По словам источника издания, близкого к президентской администрации, в Кремле пока не понимают, чего ждать от будущего президента, поэтому решили не хвалить и не ругать его.

Другой собеседник, близкий к Кремлю, подчеркнул, что в России никто не ждет, что с приходом Зеленского отношения с Украиной резко наладятся.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутинЗеленскийтелевидение
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