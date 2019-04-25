Новинський і Ко вимагають мораторій на закон про мову і не лише

Депутати фракції "Опозиційний блок" та групи "Відродження" вимагають мораторію на закон про мову, а також закони про віросповідання та історію.

Відповідну заяву озвучив Вадим Новинський, який вийшов до трибуни парламенту в оточенні однодумців.

"Складається враження, що депутати більшості так і не винесли уроки з поразки, яку отримав на виборах Петро Порошенко. Український народ проголосував, насамперед, проти спроб нав’язати суспільству на державному рівні ідеологія печерного націоналізму з примусовим використанням однієї мови, одного світогляду, одного типу поведінки", – заявив він.

"Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує її. Він закладає міну сповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство", – сказав Новинський.

Більше того, за його словами, "цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи вже про неконтрольовані Донбас і Крим".

"Заради громадського миру і спокою… фракція "Опозиційного блоку" пропонує запровадити в Україні мораторій на розгляд законопроектів та постанов, які розколюють – а саме ті, які стосуються мовних питань, віри й конфесійного життя, а також суперечливих моментів історії", – заявив Новинський.

"Мораторій має діяти мінімум 3 роки", – сказав він.

"За цей час Верховна Рада повинна зосередитися на питаннях соціально-економічного характеру та проблемах миру, проголосувати ті закони, яких від нас чекають у плані виконання Мінських домовленостей. Ми просто зобов'язані запустити на повну потужність промисловість, дати можливість розвивати ся бізнесу, побороти негативні тенденції в суспільному житті та підвищити рівень життя українців" – заяви Новинський

"Нині мовний закон не на часі. Хіба існують в Україні утиски української мови? Запитайте у громадян: їх переслідують через те, що розмовляють українською, їх дискримінують? Навпаки, мовний законопроект у нинішньому варіанті – дискримінаційний за своєю суттю!", – переконує нардеп із "Опоблоку".

За його твердженням, цей закон "набагато більш реакційний, ніж ті, які колись утискали українську, він просто знищує російську, угорську, польську, болгарську та інші мови в Україні".

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на це відповів: "Ви вже робили мораторій на українську мову протягом століть. Ті часи закінчилися. Не буде мораторію на українську мову. Буде українська мова і буде закон про українську мову. Ваш час імперії минув. Це українська держава! І українське майбутнє – за українською мовою".

Новинський та його однодумці не підтримають закон про українську мову.