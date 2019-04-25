Рада схвалила проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві

Верховна Рада схвалила постанову "Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Києві 22-25 травня 2020 року".

"За" на засіданні в четвер проголосували 235 нардепів, повідомляє "Європейська правда".

"Проведення у Києві сесії ПА НАТО сприятиме підвищенню авторитету України як у світі загалом, так й на євроатлантичному просторі зокрема, особливо з урахуванням прагнень нашої держави щодо набуття членства в Північноатлантичному альянсі", - йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови.

Сесія ПА НАТО складатиметься з цілої низки заходів, зокрема, пленарного засідання, засідань комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів тощо. Очікується прибуття до 600 іноземних гостей.

Постанова передбачає утворення оргкомітету з підготовки і проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, який має розробити відповідний план заходів.