Рада схвалила проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві

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Четвер, 25 квітня 2019, 11:42

Верховна Рада схвалила постанову "Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Києві 22-25 травня 2020 року".

"За" на засіданні в четвер проголосували 235 нардепів, повідомляє "Європейська правда".

"Проведення у  Києві сесії ПА НАТО сприятиме підвищенню авторитету України як у світі загалом, так й на євроатлантичному просторі зокрема, особливо з урахуванням прагнень нашої держави щодо набуття членства в Північноатлантичному альянсі", - йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови.

Сесія ПА НАТО складатиметься з цілої низки заходів, зокрема, пленарного засідання, засідань комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів тощо. Очікується прибуття до 600 іноземних гостей.

Постанова передбачає утворення оргкомітету з підготовки і проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, який має розробити відповідний план заходів.

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Теми: НАТО
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