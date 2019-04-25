Рада одобрила проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве

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Четверг, 25 апреля 2019, 11:42

Верховная Рада приняла постановление "О проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве 22-25 мая 2020 года".

"За" на заседании в четверг проголосовали 235 нардепов, сообщает "Европейская правда".

"Проведение в Киеве сессии ПА НАТО будет способствовать повышению авторитета Украины как в мире в целом, так и на евроатлантическом пространстве в частности, особенно с учетом стремлений нашего государства относительно приобретения членства в Североатлантическом альянсе", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Сессия ПА НАТО будет состоять из целого ряда мероприятий, в частности, пленарного заседания, заседаний комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

Постановление предусматривает образование оргкомитета по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, который должен разработать соответствующий план мероприятий.

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Темы: НАТО
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