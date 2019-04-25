Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики відібрали храм ПЦУ в окупованій Донеччині, щоб віддати його УПЦ МП

Четвер, 25 квітня 2019, 13:06

Керівник Донецької єпархії Православної церкви України владика Сергій (Сергій Горобцов) заявив, що в селі Кузнецово-Михайлівка Тельманівського району окупованої Донеччини під тиском бойовиків місцева влада конфіскувала храм і церковне майно ПЦУ.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні зателефонували до мене наші парафіяни з с. Кузнецово-Михайлівка Тельманівського р-ну (окупована територія), що за рахунок залякування і шаленого тиску з боку влади та спецслужб "МГБ ДНР", сільська рада вирішила конфіскувати наш храм, церковне майно і найближчим часом передати представникам Московського патріархату", - повідомив владика.

За його словами, парафіяни повідомили, що йде залякування віруючих, щоб не ходили в українські храми, не спілкувалися з духовенством єпархії ПЦУ, погрожуючи розправами.

 
фото владики Сергія (Горобцова)

"Існує реальна загроза для духовенства нашої Церкви, яке в складних умовах виконують свої пастирські обов`язки. Так звані "правоохоронні органи ДНР" наняли одіозних мешканців Тельманівського р-ну, які збирають підписи, щоб всі українські парафії конфіскувати та передати в МП, а єпархіальний Будинок милосердя, де мешкають літні, хворі і самотні люди розформувати та зробити з нього військовий шпиталь для нібито поранених "днрівців", - повідомив керівник Донецької єпархії ПЦУ.

Він зазначив, що відібраний храм найкращий в донецькій єпархії.

 
фото владики Сергія (Горобцова)
 
фото владики Сергія (Горобцова)

За даними владики Сергія, у 90-х роках він був переданий Донецькій єпархії УПЦ-КП напівзруйнований, бо радянська влада зробила з нього склад міндобрива, а Московський патріархат тоді відмовився від споруди.

"А ми взяли і зробили православну перлину на сході України. Зараз, коли цей храм відбудований, коли розписали кращі українські художники і реставратори стіни і надкупальні частини нашого храму, знайшлись злочинці, які просто вкрали святиню Донецької єпархії. Дуже боляче…", - сказав владика.

Він додав, що сподівається на божу милість і справедливість і попросив підтримки.

Читайте також: Митрополит Київський Епіфаній. Як в Україні з'явилася автокефальна Церква

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви,  6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • Священний Синод УПЦ МП на засіданні 3 квітня закликав відкликати томос про надання автокефалії Православній церкві України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваДонбасДонецька областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: