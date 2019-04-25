Боевики отобрали храм ПЦУ на оккупированной Донетчине, чтобы отдать его УПЦ МП

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Четверг, 25 апреля 2019, 13:06

Руководитель Донецкой епархии Православной церкви Украины владыка Сергий (Сергей Горобцов) заявил, что в селе Кузнецово Тельмановского района оккупированной Донетчины под давлением боевиков местные власти конфисковали храм и церковное имущество ПЦУ.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня позвонили ко мне наши прихожане из с. Кузнецово Тельмановского р-на (оккупированная территория), что за счет запугивания и безумного давления со стороны власти и спецслужб "МГБ ДНР", сельсовет решил конфисковать наш храм, собственность и в ближайшее время передать представителям Московского патриархата", - сообщил владыка.

По его словам, прихожане сообщили, что идет запугивание верующих, чтобы не ходили в украинские храмы, не общались с духовенством епархии ПЦУ, угрожая расправами.

 
фото владыки Сергия (Сергея Горобцова)

"Существует реальная угроза для духовенства нашей Церкви, которое в сложных условиях выполняют свои пастырские обязанности. Так называемые "правоохранительные органы ДНР" наняли одиозных жителей Тельмановского р-на, которые собирают подписи, чтобы все украинские приходы конфисковать и передать в МП, а епархиальный Дом милосердия, где живут пожилые, больные и одинокие люди расформировать и сделать из него военный госпиталь для якобы раненых "днровцев", - сообщил руководитель Донецкой епархии ПЦУ.

Он отметил, что отобранный храм лучший в донецкой епархии.

 
фото владыки Сергия (Сергея Горобцова)
 
фото владыки Сергия (Сергея Горобцова)

По данным владыки Сергия, в 90-х годах он был передан Донецкой епархии УПЦ-КП полуразрушенный, так как советская власть сделала из него склад удобрений, а Московский патриархат тогда отказался от сооружения.

"А мы взяли и сделали православную жемчужину на востоке Украины. Сейчас, когда этот храм отстроен, когда расписали лучшие украинские художники и реставраторы стены и надкупальные части нашего храма, нашлись преступники, которые просто украли святыню Донецкой епархии. Очень больно... ", - сказал владыка.

Он добавил, что надеется на божью милость и справедливость и попросил поддержки.

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Напоминаем:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • Священный Синод УПЦ МП на заседании 3 апреля призвал отозвать Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Украинская правда

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Темы: церковь Донбасс Донецкая область оккупация
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