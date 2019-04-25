Путін назвав підсумки виборів "повним провалом політики Порошенка"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Росія готова відновлювати відносини з Україною в повному обсязі, але не може зробити це в односторонньому порядку".
Про це він сказав на прес-конференції у Владивостоці, де завершилися його переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, передає російський "Інтерфакс".
"Ми хочемо, готові до того, щоб відновлювати відносини в повному обсязі, але ми не можемо робити це в односторонньому порядку", - цитує агентство Путіна.
Відзначається, що президент РФ назвав підсумки виборів в Україні "повним провалом політики Порошенка".
"Я впевнений, що нова влада не може цього не розуміти. Подивимося хоча б на перші кроки (переможця президентських виборів -ред). Розуміти – це одне, а вибудувати реалістичну політику, що відповідає інтересам свого народу – це інше", – сказав він.
"Якщо люди, які приходять до влади в Києві, знайдуть у собі сили реалізувати Мінські угоди, то ми будемо всіляко цьому сприяти і будемо робити все, щоб нормалізувати ситуацію на південному сході України", - сказав Путін, відповідаючи на питання журналістів.
Нагадаємо:
- Міжнародні спостерігачі відзначили високий рівень організації президентських виборів в Україні. За даними правоохоронців волевиявлення українських громадян відбулося спокійно.
- 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента.
- За підрахунком ЦВК 100% електронних протоколів, вибори виграв ноумен Володимир Зеленський, якого підтримали 73,22% виборців. За чинного главу держави Петра Порошенка віддали голоси 24,45% українців, які прийшли на вибори.
- Соціологи відзначали, що велика частина виборців голосували не так "за" Зеленського, як "проти" Порошенка.
- Росія здійснює військову агресію стосовно України з 2014 року. Постачає незаконних збройних формувань на Донбасі техніку і підсилює їх ряди солдатами своїх регулярних військ.
- При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнських конфліктом".
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