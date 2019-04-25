Путін назвав підсумки виборів "повним провалом політики Порошенка"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Росія готова відновлювати відносини з Україною в повному обсязі, але не може зробити це в односторонньому порядку".

Про це він сказав на прес-конференції у Владивостоці, де завершилися його переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, передає російський "Інтерфакс".

"Ми хочемо, готові до того, щоб відновлювати відносини в повному обсязі, але ми не можемо робити це в односторонньому порядку", - цитує агентство Путіна.

Відзначається, що президент РФ назвав підсумки виборів в Україні "повним провалом політики Порошенка".

"Я впевнений, що нова влада не може цього не розуміти. Подивимося хоча б на перші кроки (переможця президентських виборів -ред). Розуміти – це одне, а вибудувати реалістичну політику, що відповідає інтересам свого народу – це інше", – сказав він.

"Якщо люди, які приходять до влади в Києві, знайдуть у собі сили реалізувати Мінські угоди, то ми будемо всіляко цьому сприяти і будемо робити все, щоб нормалізувати ситуацію на південному сході України", - сказав Путін, відповідаючи на питання журналістів.

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