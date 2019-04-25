Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін назвав підсумки виборів "повним провалом політики Порошенка"

Четвер, 25 квітня 2019, 13:18
Путін назвав підсумки виборів повним провалом політики Порошенка

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Росія готова відновлювати відносини з Україною в повному обсязі, але не може зробити це в односторонньому порядку".

Про це він сказав на прес-конференції у Владивостоці, де завершилися його переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, передає російський "Інтерфакс".

"Ми хочемо, готові до того, щоб відновлювати відносини в повному обсязі, але ми не можемо робити це в односторонньому порядку", - цитує агентство Путіна.

Відзначається, що президент РФ назвав підсумки виборів в Україні "повним провалом політики Порошенка".

"Я впевнений, що нова влада не може цього не розуміти. Подивимося хоча б на перші кроки (переможця президентських виборів -ред). Розуміти – це одне, а вибудувати реалістичну політику, що відповідає інтересам свого народу – це інше", – сказав він.

"Якщо люди, які приходять до влади в Києві, знайдуть у собі сили реалізувати Мінські угоди, то ми будемо всіляко цьому сприяти і будемо робити все, щоб нормалізувати ситуацію на південному сході України", - сказав Путін, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо:

  • Міжнародні спостерігачі відзначили високий рівень організації президентських виборів в Україні. За даними правоохоронців волевиявлення українських громадян відбулося спокійно.
  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента.
  • За підрахунком ЦВК 100% електронних протоколів, вибори виграв ноумен Володимир Зеленський, якого підтримали 73,22% виборців. За чинного главу держави Петра Порошенка віддали голоси 24,45% українців, які прийшли на вибори.
  • Соціологи відзначали, що велика частина виборців голосували не так "за" Зеленського, як "проти" Порошенка.
  • Росія здійснює військову агресію стосовно України з 2014 року. Постачає незаконних збройних формувань на Донбасі техніку і підсилює їх ряди солдатами своїх регулярних військ.
  • При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнських конфліктом".

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ПутінПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: