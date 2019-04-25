Путин назвал итоги выборов "полным провалом политики Порошенко"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке".

Об этом он сказал на пресс-конференции во Владивостоке, где завершились его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает российский "Интерфакс".



"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", – цитирует агентство Путина.

Отмечается, что президент РФ назвал итоги выборов в Украине "полным провалом политики Порошенко".

"Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать. Посмотрим хотя бы на первые шаги (победителя президентстких выборов -ред). Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа - это другое", - сказал он.



"Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", – сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним: