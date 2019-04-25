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Путин назвал итоги выборов "полным провалом политики Порошенко"

Четверг, 25 апреля 2019, 13:18
Путин назвал итоги выборов полным провалом политики Порошенко

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке".

Об этом он сказал на пресс-конференции во Владивостоке, где завершились его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает российский "Интерфакс".

"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", – цитирует агентство Путина.

Отмечается, что президент РФ назвал итоги выборов в Украине "полным провалом политики Порошенко".

"Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать. Посмотрим хотя бы на первые шаги (победителя президентстких выборов -ред). Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа - это другое", - сказал он.

"Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", – сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним:

  • Международные наблюдатели отметили высокий уровень организации президентских выборов в Украине. По данным правоохранителей волеизъявление украинских граждан прошло спокойно.
  • 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента.
  • По подсчетам ЦИК 100% электронных протоколов, выборы выиграл шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко отдали голоса 24,45% украинцев, пришедших на выборы.
  • Социологи отмечали, что большая часть избирателей голосовали не столько "за" Зеленского, как "против" Порошенко.
  • Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск.
  • При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом".

Темы: выборы президента 2019ПутинПорошенко
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