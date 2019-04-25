Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк радить Зеленському перевезти АП з Банкової: "там моторошно"

Четвер, 25 квітня 2019, 15:28
Данилюк радить Зеленському перевезти АП з Банкової: там моторошно

Радник Володимира Зеленського та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк підтримує перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової в інше місце, і вважає такий крок символом нового мислення.

Про це він сказав в ході зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я б хотів, щоб дійсно це переміщення відбулося", – сказав Данилюк.

Він уточнив, що це не найважливіше рішення, але при бажанні перенесення АП "можна провести оперативно".

"Переїзд – це скоріше символ... Всередині команди це буде важливо – відірватися від старих реалій, принципів, від стін. Якщо цим зайнятися, я думаю, ми зробимо це досить швидко", – вважає Данилюк.

"Я, звичайно, більшу частину життя провів у приватному секторі, але побув у приміщеннях Кабміну і Адміністрації президента, скажу, що відчуття там моторошно дискомфортні", - додав він.

Данилюк вважає перебільшенням інформацію про складнощі реалізувати такий крок, пов'язаних із забезпеченням таємності і безпеки.

"Прийняв рішення - переїхав. Крапка. Всі ці розмови про "секретні" телефони... У моєму кабінеті було сім "секретних" телефонів. Як ви думаєте, як часто я ними користувався? Я б не хотів, щоб мене слухали все, включаючи росіян. Тому що зв'язок з "тих" часів ще. Тому Whatsapp - так, найсекретніша комунікація. Все це можна зробити на сучасному рівні з новими технологіями і набагато дешевше, ніж підтримувати стару інфраструктуру, яка, найголовніше, неефективна", - сказав він.

Читайте також: Дмитро Шимків: Якщо переносити Адміністрацію з Банкової, то разом з урядовим кварталом

Нагадаємо:

  • Колишній заступник глави АП Дмитро Шимків раніше пояснював, що перенесення Адміністрації президента з резиденції на вулиці Банковій в столиці буде коштувати десятки мільйонів доларів.
  • За словами Шимківа, це дуже складний і трудомісткий процес. Він зазначив, що в команді Петра Порошенка розглядали всі варіанти і рахували витрати, проте вирішили не переїжджати, тому що це виявилося занадто дорого.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийАдміністрація президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: