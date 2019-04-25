Данилюк советует Зеленскому перевезти АП с Банковой: "там жутко дискомфортно"

Советник Владимира Зеленского и экс-министр финансов Александр Данилюк поддерживает перенос Администрации президента с улицы Банковой в другое место, и считает такой шаг символом нового мышления.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг, передает "Интерфакс-Украина".



"Я бы хотел, чтобы действительно это перемещение произошло", – сказал Данилюк.



Он уточнил, что это не самое важное решение, но при желании перенос АП "можно провести оперативно".



"Переезд – это скорее символ… Внутри команды это будет важно – оторваться от старых реалий, принципов, от стен. Если этим заняться, я думаю, мы сделаем это достаточно быстро", – считает Данилюк.



"Я, как человек, который, конечно, большую часть жизни провел в частном секторе, но побыл в помещениях Кабмина и Администрации президента, скажу, что ощущения там жутко дискомфортные", – добавил он.



Данилюк считает преувеличением информацию о сложностях реализовать такой шаг, связанных с обеспечением секретности и безопасности.



"Принял решение – переехал. Точка. Все эти разговоры про "секретные" телефоны… В моем кабинете было семь "секретных" телефонов. Как вы думаете, как часто я ими пользовался? Я бы не хотел, чтобы меня слушали все, включая русских. Потому что связь с "тех" времен еще. Поэтому Whatsapp – да, самая секретная коммуникация. Все это можно сделать на современном уровне с новыми технологиями и гораздо дешевле, чем поддерживать старую инфраструктуру, которая, самое главное, неэффективная", – сказал он.

Читайте также: Дмитрий Шимкив: Если переносить Администрацию с Банковой, то вместе с правительственным кварталом

Напомним: