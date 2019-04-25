Зеленський змінив ім'я у соцмережі
Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський змінив ім'я у соцмережі Facebook і тепер підписаний українською мовою.
Офіційна сторінка Зеленського до цього дня була підписана російською.
Як пояснила Громадському прес-секретар новообраного президента Ірина Побєдоносцева, зміна відбулася на прохання підписників Зеленського.
"Ми отримали пропозиції від наших підписників про зміну імені й відгукнулися на них. До того ж це було доречно з огляду на його новий статус як президента", - сказала вона.
За її словами, це все ж приватна сторінка Зеленського і невдовзі буде створена нова, яка називатиметься "Володимир Зеленський Президент України".
Зазначається, що у прес-службі не пов'язують зміну імені у соцмережі з нинішнім ухваленням закону про мову.
Нагадаємо:
- 25 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почала розглядати у лютому.
- Чинний президент Петро Порошенко пообіцяв невдовзі його підписати.
- Володимир Зеленський заявив, що після інавгурації проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.