Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський змінив ім'я у соцмережі Facebook і тепер підписаний українською мовою.

Офіційна сторінка Зеленського до цього дня була підписана російською.

Як пояснила Громадському прес-секретар новообраного президента Ірина Побєдоносцева, зміна відбулася на прохання підписників Зеленського.

"Ми отримали пропозиції від наших підписників про зміну імені й відгукнулися на них. До того ж це було доречно з огляду на його новий статус як президента", - сказала вона.

За її словами, це все ж приватна сторінка Зеленського і невдовзі буде створена нова, яка називатиметься "Володимир Зеленський Президент України".

Зазначається, що у прес-службі не пов'язують зміну імені у соцмережі з нинішнім ухваленням закону про мову.

Нагадаємо: