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Зеленський змінив ім'я у соцмережі

Четвер, 25 квітня 2019, 15:59
Зеленський змінив ім'я у соцмережі

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський змінив ім'я у соцмережі Facebook і тепер підписаний українською мовою.

Офіційна сторінка Зеленського до цього дня була підписана російською.

Як пояснила Громадському прес-секретар новообраного президента Ірина Побєдоносцева, зміна відбулася на прохання підписників Зеленського.

"Ми отримали пропозиції від наших підписників про зміну імені й відгукнулися на них. До того ж це було доречно з огляду на його новий статус як президента", - сказала вона.

За її словами,  це все ж приватна сторінка Зеленського і невдовзі буде створена нова, яка називатиметься "Володимир Зеленський Президент України".

Зазначається, що у прес-службі не пов'язують зміну імені у соцмережі з нинішнім ухваленням закону про мову.

Нагадаємо:

  • 25 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почала розглядати у лютому.
  • Чинний президент Петро Порошенко пообіцяв невдовзі його підписати.
  • Володимир Зеленський  заявив, що після інавгурації проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськиймова
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