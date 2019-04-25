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Рада ухвалила закон про мову, який розглядала два місяці

Четвер, 25 квітня 2019, 11:02
Рада ухвалила закон про мову, який розглядала два місяці
Ельдар Сарахман, УП

Народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.

За це рішення проголосували 278 парламентарів.

 

Перед голосування нардепам продемонстрували фільм, де до них звернулися письменники, поети, громадські активісти, вчені, актори, церковні діячі, які розповіли про важливість ухвалення закону про функціонування української мови.

Також до зали парламенту прийшов Філарет, який перед цим у фільмі заявив, що церква наполягає на ухваленні закону про мову.

Крім того у залі був присутній третій президент Віктор Ющенко.

Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що президент Петро Порошенко пообіцяв підписати цей документ.

Після ухвалення закону депутати аплодували стоячи, вигукували "Слава Україні", а потім заспівали гімн.

Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".

Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування за винятком низки статей.

 
автор фото Ельдар Сарахман, УП
 
автор фото Ельдар Сарахман, УП
 
автор фото Ельдар Сарахман, УП
 
автор фото Ельдар Сарахман, УП

Як повідомляє кореспондент "Української правди", люди на площі під Верховною Радою зустріли прийнятий закон про державну мову оплесками і скандуванням "Слава Україні - Героям Слава". Націоналісти запалили фаєри. Акцію закінчили виконанням пісні "Смерека".

 
автор Ельдар Сарахман, УП
 

Згодом до людей  на площі вийшов спікер Парубій, Філарет та автори закону.

Президент Петро Порошенко прокоментував рішення парламенту у Facebook, де зазначив, що ухвалення закону про мову – це справді історичне рішення, яке стоїть поряд з відновленням української армії та отриманням автокефалії Православною церквою України. 

"Українська мова – це символ нашого народу, нашої держави та нашої нації. І я вдячний усім, хто брав участь у розробці, підготовці та реалізації мовного закону, народним депутатам – за голоси "за", та всім українцям за підтримку.  Це – ще один надважливий крок на шляху нашої ментальної незалежності", - написав він.

Закон закріплює, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.

За навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть.

"Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів", – зазначається в документі.

Крім того, закон зобовязує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов’язків.

Також державна мова має використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у публічних заходах, рекламі та в інших сферах.

Нагадаємо:

  • У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
  • У лютому Верховна Рада почала розглядати у другому читанні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • Вранці 25 квітня біля Верховної Ради проходить акція на підтримку ухвалення закону про  українську мову №5670-д.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радамова
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