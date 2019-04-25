Зеленский сменил имя в соцсети
Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сменил имя в соцсети Facebook и теперь подписан на украинском языке.
Официальная страница Зеленского по сей день была подписана на русском.
Как пояснила Громадскому пресс-секретарь новоизбранного президента Ирина Победоносцева, изменение произошло по просьбе подписчиков Зеленского.
"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", - сказала она.
По ее словам, это все же частная страница Зеленского и вскоре будет создана новая, которая будет называться "Владимир Зеленский Президент Украины".
Отмечается, что в пресс-службе не связывают смену имени в соцсети с нынешним принятием закона о языке.
Напомним:
- 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать в феврале.
- Действующий президент Петр Порошенко пообещал вскоре его подписать.
- Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.