Зеленский сменил имя в соцсети

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Четверг, 25 апреля 2019, 15:59

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сменил имя в соцсети Facebook и теперь подписан на украинском языке.

Официальная страница Зеленского по сей день была подписана на русском.

Как пояснила Громадскому пресс-секретарь новоизбранного президента Ирина Победоносцева, изменение произошло по просьбе подписчиков Зеленского.

"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", - сказала она.

По ее словам, это все же частная страница Зеленского и вскоре будет создана новая, которая будет называться "Владимир Зеленский Президент Украины".

Отмечается, что в пресс-службе не связывают смену имени в соцсети с нынешним принятием закона о языке.

Напомним:

  • 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать в феврале.
  • Действующий президент Петр Порошенко пообещал вскоре его подписать.
  • Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.

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Темы: Зеленский язык
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