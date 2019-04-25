Бойовики гатили із забороненої зброї біля Кримського – ООС
Від початку доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз поблизу Кримського – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів.
Про це йдеться в зведенні Операції об’єднаних сил станом на 18. 00 25 квітня.
Відзначається, що окупанти також вели вогонь по позиціях підрозділів ООС з бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противники п'ять разів обстрілювали позиції підрозділів ООС.
З озброєння бойових машин піхоти біля Павлопілля, з гранатометів різних систем біля Гнутового, тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Лебединського та Талаківки.
В районі Кримського бойовики один раз стріляли з калібру 82 мм та гранатометів різних систем.
У штабі повідомляють, що втрат серед військовослужбовців ООС немає.
"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили у відомстві.
Також повідомляється, що ситуація в районі проведення операції ООС залишається контрольованою.
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