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Бойовики гатили із забороненої зброї біля Кримського – ООС

Четвер, 25 квітня 2019, 18:12

Від початку доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз поблизу Кримського – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів.

Про це йдеться в зведенні Операції об’єднаних сил станом на 18. 00 25 квітня.

Відзначається, що окупанти також вели вогонь по позиціях підрозділів ООС з бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противники п'ять разів обстрілювали позиції підрозділів ООС.

З озброєння бойових машин піхоти біля Павлопілля, з гранатометів різних систем біля Гнутового, тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї  поблизу Лебединського та Талаківки.

В районі Кримського бойовики один раз стріляли з калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

У штабі повідомляють, що втрат серед військовослужбовців ООС немає.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що ситуація в районі проведення операції ООС залишається контрольованою.

Українська правда

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Теми: ООСтероризмвійнаДонбас
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