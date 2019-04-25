Боевики били с запрещенного оружия у Крымского – ООС

С начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз вблизи Крымского - с применением запрещенных минскими соглашениями 82 мм минометов.

Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил по состоянию на 18.00 25 апреля.

Отмечается, что оккупанты также вели огонь по позициям подразделений ООС из боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противники пять раз обстреливали позиции подразделений ООС.

Из вооружения боевых машин пехоты у Павлополья, из гранатометов различных систем у Гнутово, трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Лебединского и Талаковки.

В районе Крымского боевики один раз стреляли из калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В штабе сообщают, что потерь среди военнослужащих ООС нет.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что ситуация в районе проведения операции ООС остается контролируемой.