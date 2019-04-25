У шахті в ОРЛО сталась "надзвичайна ситуація"

На шахту на території окупованої Луганщини відправляють співробітників МНС РФ через "надзвичайну ситуацію".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Державної служби із надзвичайних ситуацій РФ.

"На прохання органів влади "ЛНР" для надання допомоги і проведення рятувальних робіт на шахті в район НС направляються співробітники МНС, в тому числі загін рятувальників МНС", - розповіли в прес-службі відомства.

Співробітників МНС відправляють у міні-шахту "Східкарбон" у селищі Юр'ївка Лутугинського району.

Обставини події уточнюються.

Водночас у коментарі "Громадському" голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів, що на шахті стався вибух. За попередніми даними, вибухнув метан, унаслідок чого загинули щонайменше 4 людини.

За його словами, аварія сталась близько 11 ранку 25 квітня.

При цьому вибухи на шахті станом на 23 годину продовжуються — виділяється газ метан з вирубок.

Він також додав, що найближчий загін гірничорятувальної служби знаходиться на території, підконтрольній уряду України, у Лисичанську. Утім "влада" "ЛНР" вирішила звернутися до рятувальників у Росії — з Ростовської області, що за понад 200 кілометрів.

Вугледобувне підприємство ТОВ "Східкарбон" - єдина міні-шахта на території Лутугинського району.

З 2014 року шахта припинила працювати, але з січня 2018 року вона відновила роботу.