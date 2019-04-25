В шахте в ОРЛО произошло "чрезвычайное происшествие"

На шахту на территории оккупированной Луганщины отправляют сотрудников МЧС РФ из-за "чрезвычайного происшествия".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям РФ.

"По просьбе органов власти "ЛНР" для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудников МЧС отправляют в мини-шахту "Схидкарбон" в поселке Юрьевка Лутугинского района.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В то же время в комментарии "Громадському" председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что на шахте произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался метан, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека.

По его словам, авария произошла около 11 утра 25 апреля.

При этом взрывы на шахте состоянию на 23 часа продолжаются - выделяется газ метан из вырубок.

Он также добавил, что ближайший отряд горноспасательной службы находится на территории, подконтрольной правительству Украины, в Лисичанске. Впрочем "власть" "ЛНР" решила обратиться к спасателям в России - с Ростовской области, за более 200 километров.

Угледобывающее предприятие ООО "Схидкарбон" - единственная мини-шахта на территории Лутугинского района.

С 2014 года шахта прекратила работать, но в январе 2018 года она возобновила работу.