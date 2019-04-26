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Опитування про від'єднання Галичини: СБУ не виявила порушень

П'ятниця, 26 квітня 2019, 06:43

Служба безпеки України після перевірки не виявила порушень за фактом поширення опитування щодо долі Галичини після президентських виборів.

Про це повідомив у Facebook генерельний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Представник СБУ зателефонував сьогодні і повідомив, що перевірка не виявила порушень", - написав він.

Нагадаємо:

  • Раніше львів'яни повідомляли у  Facebook про опитування, яке проводять від імені Київського міжнародного інституту соціології, щодо долі Галичини після завершення президентських виборів.
  • У КМІС підтвердили факт опитування і заявили, що анкетування почали 23 квітня на замовлення газети "Дзеркало тижня".
  • В інституті наголосили, що лише досліджують суспільну думку.
  • Також у КМІС зазначили, що наявність варіантів відповідей про приєднання до Польщі не означає агітацію до сепаратизму.
  • Звинувачення в сепаратизмі у КМІС назвали несправедливими і додали, що подібні опитування проводилися у 2014 році у східних областях.
  • У виданні "Дзеркало тижня" згодом пояснили, що вже проводили подібне опитування у 2014 році і тоді ніхто "зради" не помітив.

Теми: опитуванняСБУЛьвівщина
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