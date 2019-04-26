Опитування про від'єднання Галичини: СБУ не виявила порушень

Служба безпеки України після перевірки не виявила порушень за фактом поширення опитування щодо долі Галичини після президентських виборів.

Про це повідомив у Facebook генерельний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Представник СБУ зателефонував сьогодні і повідомив, що перевірка не виявила порушень", - написав він.

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