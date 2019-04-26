Опитування про від'єднання Галичини: СБУ не виявила порушень

3637 переглядів
П'ятниця, 26 квітня 2019, 06:43

Служба безпеки України після перевірки не виявила порушень за фактом поширення опитування щодо долі Галичини після президентських виборів.

Про це повідомив у Facebook генерельний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Представник СБУ зателефонував сьогодні і повідомив, що перевірка не виявила порушень", - написав він.

Нагадаємо:

  • Раніше львів'яни повідомляли у  Facebook про опитування, яке проводять від імені Київського міжнародного інституту соціології, щодо долі Галичини після завершення президентських виборів.
  • У КМІС підтвердили факт опитування і заявили, що анкетування почали 23 квітня на замовлення газети "Дзеркало тижня".
  • В інституті наголосили, що лише досліджують суспільну думку.
  • Також у КМІС зазначили, що наявність варіантів відповідей про приєднання до Польщі не означає агітацію до сепаратизму.
  • Звинувачення в сепаратизмі у КМІС назвали несправедливими і додали, що подібні опитування проводилися у 2014 році у східних областях.
  • У виданні "Дзеркало тижня" згодом пояснили, що вже проводили подібне опитування у 2014 році і тоді ніхто "зради" не помітив.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: опитування СБУ Львівщина
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Половина українців на КПВВ скаржаться, що їхнє життя погіршилось 25 квітня 2019, 14:14
Соціологи пояснили, навіщо проводили "сепаратистське" опитування 24 квітня 2019, 17:47
Ще одна соціологія показала величезний відрив Зеленського 18 квітня 2019, 11:27
Усі новини
Головні новини
У Радбезі ООН паспортний указ Путіна назвали підривом суверенітету України
Україна призупинила транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба"
У ЦВК прокоментували звинувачення Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів
У пенсійному фонді РФ розповіли, як жителі ОРДЛО зможуть отримати російські пенсії
Усі новини
Лайфхаки

4 поради, що допоможуть зменшити час користування смартфоном

посміхніться!

Фотожаби ЗЕ!перемоги

опитування

Чоловіки частіше вимагають підвищити їм зарплату