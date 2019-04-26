Опросы об отделении Галичины: СБУ не выявила нарушений

Служба безопасности Украины после проверки не обнаружила нарушений по факту распространения опроса о судьбе Галичины после президентских выборов.

Об этом сообщил в Facebook генерельний директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Представитель СБУ позвонил сегодня и сообщил, что проверка не выявила нарушений", - написал он.

Напомним: