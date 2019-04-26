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Опросы об отделении Галичины: СБУ не выявила нарушений

Пятница, 26 апреля 2019, 06:43

Служба безопасности Украины после проверки не обнаружила нарушений по факту распространения опроса о судьбе Галичины после президентских выборов.

Об этом сообщил в Facebook генерельний директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Представитель СБУ позвонил сегодня и сообщил, что проверка не выявила нарушений", - написал он.

Напомним:

  • Ранее львовяне сообщали в Facebook об опросе, который проводят от имени Киевского международного института социологии, о судьбе Галичины после завершения президентских выборов.
  •  КМИС подтвердили факт проведения опроса и заявили, что анкетирование начали 23 апреля на заказ газеты "Зеркало недели".
  • В институте отметили, что только исследуют общественное мнение.
  • Также в КМИС отметили, что наличие вариантов ответов о присоединении к Польше не означает агитацию за сепаратизм.
  • Обвинения в сепаратизме в КМИС назвали несправедливыми и добавили, что подобные опросы проводились в 2014 году в восточных областях.
  • В издании "Зеркало недели" объяснили, что уже проводили подобный опрос в 2014 году и тогда никто "зрады" не заметил.

Украинская правда

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Темы: опросСБУЛьвовщина
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