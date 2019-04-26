У Порошенка дорікнули Зеленському, що махнув до Туреччини

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, дорікнула переможцю виборів президента Володимиру Зеленському, що він до оголошення результатів виборів полетів до Туреччини з дітьми.

Про це вона написала у Facebook.

Геращенко повідомила, що упродовж 5 років президент Петро Порошенко мав лише кілька днів відпустки.

"Більше того, він не мав вихідних. Всі суботи – неділі були робочими, графік тривав до 1-2 ночі. Щотижневі відрядження, іноді кілька країн і регіонів за 7 днів", - написала вона.

Геращенко додала, що і сама часто мала наради чи відрядження у суботу-неділю.

"Сподіваюся, сьогодні всі пам'ятають, що влаштували Порошенку і його родині опоненти і ЗМІ, коли він "посмів" після років! без вихідних на кілька днів за власні кошти поїхати на відпочинок", - нагадала Геращенко про таємний відпочинок президента на Мальдівах.

"І, на жаль, всі забули , чим займався Порошенко в перехідний період між перемогою на виборах і інавгурацією. Нагадаю – він, ще ДО інавгурації поїхав на міжнародну зустріч в Нормандію, де мав перемовини з Олландом, Меркель, Путіним й де було засновано нормандський формат. Щодня тоді, разом з радниками, він працював над мирним планом, який ліг в основу мінських угод", - додала перший віце-спікер ВР.

За її словами, приблизно у такому ж темпі працювала всі ці роки і команда Порошенка.

Зокрема, Геращенко розповіла, як багато разів кидала своїх маленьких дітей на бабусю, няню, чи чоловіка, навіть коли вони хворіли, бо "чекали родини заручників, зустрічі, відрядження".

"Виявляється, можна було втомитися, записати який веселий влог про яжемать і бути з дітьми", - дорікнула Геращенко.

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