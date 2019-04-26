Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенка дорікнули Зеленському, що махнув до Туреччини

П'ятниця, 26 квітня 2019, 09:56

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, дорікнула переможцю виборів президента Володимиру Зеленському, що він до оголошення результатів виборів полетів до Туреччини з дітьми.

Про це вона написала у Facebook.

Геращенко повідомила, що упродовж 5 років президент Петро Порошенко мав лише кілька днів відпустки.

"Більше того, він не мав вихідних. Всі суботи – неділі були робочими, графік тривав до 1-2 ночі. Щотижневі відрядження, іноді кілька країн і регіонів за 7 днів", - написала вона.

Геращенко додала, що і сама часто мала наради чи відрядження у суботу-неділю.

"Сподіваюся, сьогодні всі пам'ятають, що влаштували Порошенку і його родині опоненти і ЗМІ, коли він "посмів" після років! без вихідних на кілька днів за власні кошти поїхати на відпочинок", - нагадала Геращенко про таємний відпочинок президента на Мальдівах.

"І, на жаль, всі забули , чим займався Порошенко в перехідний період між перемогою на виборах і інавгурацією. Нагадаю – він, ще ДО інавгурації поїхав на міжнародну зустріч в Нормандію, де мав перемовини з Олландом, Меркель, Путіним й де було засновано нормандський формат. Щодня тоді, разом з радниками, він працював над мирним планом, який ліг в основу мінських угод", - додала перший віце-спікер ВР. 

За її словами, приблизно у такому ж темпі працювала всі ці роки і команда Порошенка.

Зокрема, Геращенко розповіла, як багато разів кидала своїх маленьких дітей на бабусю, няню, чи чоловіка, навіть коли вони хворіли, бо "чекали родини заручників, зустрічі, відрядження".

"Виявляється, можна було втомитися, записати який веселий влог про яжемать і бути з дітьми", - дорікнула Геращенко.

Нагадаємо: 

  • 25 квітня переможець президентських виборів Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися через 2 дні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийГеращенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: