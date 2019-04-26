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У Порошенко упрекнули Зеленского в том, что махнул в Турцию

Пятница, 26 апреля 2019, 09:56

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, избранная от БПП, упрекнула победителя выборов президента Владимира Зеленского в том, что он до объявления результатов выборов полетел в Турцию с детьми.

Об этом она написала в Facebook.

Геращенко сообщила, что в течение 5 лет президент Петр Порошенко имел всего несколько дней отпуска.

"Более того, у него не было выходных. Все субботы – воскресенья были рабочими, график продолжался до 1-2 ночи. Еженедельные командировки, иногда несколько стран и регионов за 7 дней", - написала она.

Геращенко добавила, что и сама часто имела совещания или командировки в субботу-воскресенье.

"Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он "посмел" после лет! без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых", - напомнила Геращенко о тайном отдыхе президента на Мальдивах.

"И, к сожалению, все забыли, чем занимался Порошенко в переходный период между победой на выборах и инаугурацией. Напомню – он, еще до инаугурации поехал на международную встречу в Нормандию, где имел переговоры с Олландом, Меркель, Путиным и где был основан нормандский формат. Ежедневно тогда, вместе с советниками, он работал над мирным планом, который лег в основу минских соглашений", - добавила первый вице-спикер ВР.

По ее словам, примерно в таком же темпе работала все эти годы и команда Порошенко.

В частности, Геращенко рассказала, как много раз бросала своих маленьких детей на бабушку, няню, или мужа, даже когда они болели, так как "ждали семьи заложников, встречи, командировки".

"Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про яжемать и быть с детьми", - упрекнула Геращенко.  

Напомним: 

  • 25 апреля победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сообщил, что на выходные улетел в Турцию, но обещает вернуться через 2 дня.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийГеращенко
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