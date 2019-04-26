Будівельники з Шулявського моста мітингують, але робота йде
25 квітня перед будівлею Антимонопольного комітету України пройшов мітинг понад сотні будівельників компанії "Північно-український будівельний альянс", яка в тому числі будує і Шулявський шляхопровід.
Про це повідомляє Facebook-спільноти Шулявський міст.
Причиною протесту став розгляд комітетом питання про накладення штрафу на компанію через підозру "Північно-українського будівельного альянсу" у змові під час участі в тендерах на будівництво.
Отримати коментарі компанії, за тими телефонами, які вказані в інетернеті, "Українській правді" не вдалося, бо ці номери не відповідають.
Водночас у профільному КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", яке оголошувало тендер на будівництво Шулявського моста, запевнили, що роботи на мосту тривають і навіть трохи випереджають графік.
"Так, це генпідрядна організація наша, але будівельники і бригади, які мітингували, – ті, які не задіяні на Шулявському мосту. У компанії багато об’єктів по всій Україні і в Києві. Тому я навіть не знаю, з яких об’єктів ті будівельники. Знаю, що роботи на Шулявському мосту тривають. Вони будуть тривати навіть у святкові дні", - сказала прес-секретар КП Ольга Власова.
Вона відзначила, що будівельники не працюватимуть лише на Великдень – 28 та 29 квітня, але надалі роботи знову відновляться і триватимуть усі травневі свята.
"Роботи тривають, перша бурова працює, найближчим часом має заїжджати друга бурова установка. Роботи йдуть згідно з графіком і навіть дещо випереджають графік", - підсумувала Власова.
Трохи згодом про те, що будівництво Шулявського моста триває, заявив і мер Києва Віталій Кличко.
"Будівництво триває, і місто зробить все, щоб воно продовжувалось", - цитує мера прес-служба Київської адміністрації.
За словами Кличка, наразі конструкції старого Шулявського шляхопроводу вже демонтовані, і розпочинається будівництво нового шляхопроводу.
"Наскільки я знаю, до підрядника висунув претензії Антимонопольний комітет. Але місто зробить все можливе, щоб у жодному разі будівництво не зупинилось", – заявив Кличко.
Нагадаємо:
- Раніше у КП "Київпастранс" повідомляли, що Шулявський шляхопровід буде повністю перекрито 16 березня у зв’язку із реконструкцією, рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.
- До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
- Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.
- У липні 2018 року КМДА затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана, який передбачає будівництво транспортної розв'язки з трьома з'їздами.
- Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становила 830 мільйонів гривень.
- У серпні 2018-го у КМДА повідомили, що проект реконструкції Шулявського шляхопроводу із реверсивним розподільним кільцем, відомий як "розв’язка Петрука", було відхилено через невідповідність чинним державним будівельним нормам.
- За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
- У листопаді 2018 року КМДА звернулася до уряду з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.
- В середині квітня мер Києва Віталій Кличко заявляв, що демонтаж Шулявського шляхопроводу триває без вихідних.
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