Строители с Шулявского моста митингуют, но работа идет
25 апреля перед зданием Антимонопольного комитета Украины прошел митинг более сотни строителей компании "Северо-украинский строительный альянс", которая в том числе строит и Шулявский путепровод.
Об этом сообщает Facebook-сообщество Шулявский мост.
Причиной протеста стало рассмотрение комитетом вопроса о наложении штрафа на компанию по подозрению "Северо-украинского строительного альянса" в сговоре при участии в тендерах на строительство.
Получить комментарии у компании по тем телефонам, что указаны в инетернете, "Украинской правде" не удалось, потому что эти номера не отвечают.
В то же время в профильном КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое объявляло тендер на строительство Шулявского моста, заверили, что работы на мосту продолжаются и даже немного опережают график.
"Да, это генподрядная организация наша, но строители и бригады, которые митинговали, – те, которые не задействованы на Шулявском мосту. У компании много объектов по всей Украине и в Киеве. Поэтому я даже не знаю, с каких объектов те строители. Знаю, что работы на Шулявском мосту продолжаются. Они будут продолжаться даже в праздничные дни", - сказала пресс-секретарь КП Ольга Власова.
Она отметила, что строители не будут работать только на Пасху – 28 и 29 апреля, но в дальнейшем работы возобновятся и продлятся все майские праздники.
"Работы продолжаются, первая буровая работает, в ближайшее время будет заезжать вторая буровая установка. Работы идут по графику и даже немного опережают график", - подытожила Власова.
Чуть позже о том, что строительство Шулявского моста продолжается, заявил и мэр Киева Виталий Кличко.
"Строительство продолжается, и город сделает все, чтобы оно продолжалось", - цитирует мэра пресс-служба Киевской администрации.
По словам Кличко, сейчас конструкции старого Шулявского путепровода уже демонтированы, и начинается строительство нового путепровода.
"Насколько я знаю, к подрядчику выдвинул претензии Антимонопольный комитет. Но город сделает все возможное, чтобы ни в коем случае строительство не остановилось", - заявил Кличко.
Напомним:
- Ранее в КП "Киевпастранс" сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам.
- До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.
- Шулявский мост частично обрушился27 февраля 2017 года.
- В июле 2018 года КГГА утвердила проектреконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
- Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 миллионов гривен.
- В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонениз-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
- По данным расследования программы "Схемы", право ремонтироватькиевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем – известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
- В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплатусредств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.
- В середине апреля мер Киева Виталий Кличко заявлял, что демонтаж Шулявского путепровода в Киеве проходит без выходных.
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