Строители с Шулявского моста митингуют, но работа идет

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Пятница, 26 апреля 2019, 13:14

25 апреля перед зданием Антимонопольного комитета Украины прошел митинг более сотни строителей компании "Северо-украинский строительный альянс", которая в том числе строит и Шулявский путепровод.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Шулявский мост.

Причиной протеста стало рассмотрение комитетом вопроса о наложении штрафа на компанию по подозрению "Северо-украинского строительного альянса" в сговоре при участии в тендерах на строительство.

 
Фото с facebook shuliavsky.bridge 

Получить комментарии у компании по тем телефонам, что указаны в инетернете, "Украинской правде" не удалось, потому что эти номера не отвечают.

В то же время в профильном КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое объявляло тендер на строительство Шулявского моста, заверили, что работы на мосту продолжаются и даже немного опережают график.

"Да, это генподрядная организация наша, но строители и бригады, которые митинговали, – те, которые не задействованы на Шулявском мосту. У компании много объектов по всей Украине и в Киеве. Поэтому я даже не знаю, с каких объектов те строители. Знаю, что работы на Шулявском мосту продолжаются. Они будут продолжаться даже в праздничные дни", - сказала пресс-секретарь КП Ольга Власова.

Она отметила, что строители не будут работать только на Пасху – 28 и 29 апреля, но в дальнейшем работы возобновятся и продлятся все майские праздники.

"Работы продолжаются, первая буровая работает, в ближайшее время будет заезжать вторая буровая установка. Работы идут по графику и даже немного опережают график", - подытожила Власова.

Чуть позже о том, что строительство Шулявского моста продолжается, заявил и мэр Киева Виталий Кличко.

"Строительство продолжается, и город сделает все, чтобы оно продолжалось", - цитирует мэра пресс-служба Киевской администрации.

По словам Кличко, сейчас конструкции старого Шулявского путепровода уже демонтированы, и начинается строительство нового путепровода.

"Насколько я знаю, к подрядчику выдвинул претензии Антимонопольный комитет. Но город сделает все возможное, чтобы ни в коем случае строительство не остановилось", - заявил Кличко.

Напомним: 

  • Ранее в КП "Киевпастранс" сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам. 
  • До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению. 
  • Шулявский мост частично обрушился27 февраля 2017 года. 
  • В июле 2018 года КГГА утвердила проектреконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
  • Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 миллионов гривен. 
  • В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонениз-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтироватькиевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем – известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
  • В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплатусредств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.
  • В середине апреля мер Киева Виталий Кличко заявлял, что демонтаж Шулявского путепровода в Киеве проходит без выходных.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киев дороги
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