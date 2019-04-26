Строители с Шулявского моста митингуют, но работа идет

25 апреля перед зданием Антимонопольного комитета Украины прошел митинг более сотни строителей компании "Северо-украинский строительный альянс", которая в том числе строит и Шулявский путепровод.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Шулявский мост.

Причиной протеста стало рассмотрение комитетом вопроса о наложении штрафа на компанию по подозрению "Северо-украинского строительного альянса" в сговоре при участии в тендерах на строительство.

Фото с facebook shuliavsky.bridge

Получить комментарии у компании по тем телефонам, что указаны в инетернете, "Украинской правде" не удалось, потому что эти номера не отвечают.

В то же время в профильном КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое объявляло тендер на строительство Шулявского моста, заверили, что работы на мосту продолжаются и даже немного опережают график.

"Да, это генподрядная организация наша, но строители и бригады, которые митинговали, – те, которые не задействованы на Шулявском мосту. У компании много объектов по всей Украине и в Киеве. Поэтому я даже не знаю, с каких объектов те строители. Знаю, что работы на Шулявском мосту продолжаются. Они будут продолжаться даже в праздничные дни", - сказала пресс-секретарь КП Ольга Власова.

Она отметила, что строители не будут работать только на Пасху – 28 и 29 апреля, но в дальнейшем работы возобновятся и продлятся все майские праздники.

"Работы продолжаются, первая буровая работает, в ближайшее время будет заезжать вторая буровая установка. Работы идут по графику и даже немного опережают график", - подытожила Власова.

Чуть позже о том, что строительство Шулявского моста продолжается, заявил и мэр Киева Виталий Кличко.

"Строительство продолжается, и город сделает все, чтобы оно продолжалось", - цитирует мэра пресс-служба Киевской администрации.

По словам Кличко, сейчас конструкции старого Шулявского путепровода уже демонтированы, и начинается строительство нового путепровода.

"Насколько я знаю, к подрядчику выдвинул претензии Антимонопольный комитет. Но город сделает все возможное, чтобы ни в коем случае строительство не остановилось", - заявил Кличко.

Напомним: