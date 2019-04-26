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У МЗС РФ заявили, що Порошенко повинен підкоритися Путіну

П'ятниця, 26 квітня 2019, 15:16
У МЗС РФ заявили, що Порошенко повинен підкоритися Путіну

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що оскільки Петро Порошенко під час передвиборної кампанії стверджував, що його опонентом є президент РФ Володимир Путін, тепер повинен йому підкоритися, тому що програв вибори.

Про це вона написала в Facebook.

За її словами, Порошенко "захлинувся від обурення" у зв'язку з публікацією указу про полегшену процедуру прийняття до громадянства Росії жителів окупованого Донбасу, але замість звинувачень він повинен підкоритися волі Путіна.

"Кандидат в президенти України Петро Порошенко заявив, що його опонентом є президент Росії Володимир Путін, а не хто-небудь інший. Плакати, слогани і виступи ми все пам'ятаємо", - сказала Захарова.

"Порошенко вибори програв. Виходить, що програв їх не кому-небудь, а президенту Росії Володимиру Путіну. Ну, все, Петро Олексійович, тепер підкоряйтеся волі того, з ким, за Вашими ж словами, Ви змагалися і кому Ви, за Вашою ж логікою, програли", - додала вона.

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Нагадаємо:

  • 24 квітня Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним"указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • Рада Безпеки ООН паспортний указ Путіна назвала підірвом суверенітету України.
  • У Великій Британії заявили, що такі дії Росії - це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.

Українська правда
Теми: РосіяМЗСПутінПорошенковибори президента 2019
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