В МИД РФ заявили, что Порошенко должен подчиниться Путину

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Пятница, 26 апреля 2019, 15:16

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что поскольку Петр Порошенко во время предвыборной кампании утверждал, что его оппонентом является президент РФ Владимир Путин, теперь должен ему подчиниться, так как проиграл выборы.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, Порошенко "захлебнулся от возмущения" в связи с публикацией указа об облегченной процедуре принятия в гражданство России жителей оккупированного Донбасса, но вместо обвинений он должен подчиниться воле Путина.

"Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что его оппонентом является президент России Владимир Путин, а не кто-либо другой. Плакаты, слоганы и выступления мы все помним", - сказала Захарова.

"Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину. Ну, всё, Пётр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по Вашим же словам, Вы состязались и кому Вы, по Вашей же логике, проиграли", - добавила она.

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Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН паспортный указ Путина назвал попыткой подрыва суверенитета Украины.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России - это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.

Украинская правда

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Темы: Росcия МИД Путин Порошенко выборы президента 2019
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