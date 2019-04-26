В МИД РФ заявили, что Порошенко должен подчиниться Путину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что поскольку Петр Порошенко во время предвыборной кампании утверждал, что его оппонентом является президент РФ Владимир Путин, теперь должен ему подчиниться, так как проиграл выборы.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, Порошенко "захлебнулся от возмущения" в связи с публикацией указа об облегченной процедуре принятия в гражданство России жителей оккупированного Донбасса, но вместо обвинений он должен подчиниться воле Путина.

"Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что его оппонентом является президент России Владимир Путин, а не кто-либо другой. Плакаты, слоганы и выступления мы все помним", - сказала Захарова.

"Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину. Ну, всё, Пётр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по Вашим же словам, Вы состязались и кому Вы, по Вашей же логике, проиграли", - добавила она.

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Напомним: