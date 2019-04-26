Військові РФ біля берегів Криму тренувалися знищувати підводні човни бомбами
Чорноморський флот Росії провів навчання біля берегів окупованого Криму зі знищення підводного човна.
Про це повідомляє прес-служба флоту.
Зазначається, що пошук і знищення підводного човна умовного противника виконали екіпажі малих протичовнових кораблів (МПК) "Єйськ" і "Касимов".
Повідомляється, що в ході навчання відпрацьовувались тактичні прийоми з безперервного переслідування підводного човна і його знищення торпедами і реактивними бомбами.
"Курс підводного човна "ворога" активним бомбометанням малих протичовнових кораблів був змінений у бік берега і на найефективнішій глибині підводний човен був умовно знищений глибинними бомбами", - сказано в повідомленні.
У прес-службі додали, що спільне маневрування з пошуку підводного човна здійснювалося у взаємодії з протичовновим вертольотом Ка-27М та морської авіації.
Нагадаємо:
- Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на окупованому півострові і в акваторії Чорного моря.
- У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.
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