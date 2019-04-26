Військові РФ біля берегів Криму тренувалися знищувати підводні човни бомбами

Чорноморський флот Росії провів навчання біля берегів окупованого Криму зі знищення підводного човна.

Про це повідомляє прес-служба флоту.

Зазначається, що пошук і знищення підводного човна умовного противника виконали екіпажі малих протичовнових кораблів (МПК) "Єйськ" і "Касимов".

Повідомляється, що в ході навчання відпрацьовувались тактичні прийоми з безперервного переслідування підводного човна і його знищення торпедами і реактивними бомбами.

"Курс підводного човна "ворога" активним бомбометанням малих протичовнових кораблів був змінений у бік берега і на найефективнішій глибині підводний човен був умовно знищений глибинними бомбами", - сказано в повідомленні.

У прес-службі додали, що спільне маневрування з пошуку підводного човна здійснювалося у взаємодії з протичовновим вертольотом Ка-27М та морської авіації.

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