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Військові РФ біля берегів Криму тренувалися знищувати підводні човни бомбами

П'ятниця, 26 квітня 2019, 15:43

Чорноморський флот Росії провів навчання біля берегів окупованого Криму зі знищення підводного човна.

Про це повідомляє прес-служба флоту.

Зазначається, що пошук і знищення підводного човна умовного противника виконали екіпажі малих протичовнових кораблів (МПК) "Єйськ" і "Касимов".

Повідомляється, що в ході навчання відпрацьовувались тактичні прийоми з безперервного переслідування підводного човна і його знищення торпедами і реактивними бомбами.

"Курс підводного човна "ворога" активним бомбометанням малих протичовнових кораблів був змінений у бік берега і на найефективнішій глибині підводний човен був умовно знищений глибинними бомбами", - сказано в повідомленні.

У прес-службі додали, що спільне маневрування з пошуку підводного човна здійснювалося у взаємодії з протичовновим вертольотом Ка-27М та морської авіації.

Нагадаємо:

  • Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на окупованому півострові і в акваторії Чорного моря.
  • У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Українська правда

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Теми: КримРосіяЧФ Росії
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