Военные РФ у берегов Крыма тренировались уничтожать подлодки бомбами

Черноморский флот России провел учения у берегов оккупированного Крыма по уничтожению подводной лодки.

Об этом сообщает пресс-служба флота.

Отмечается, что поиск и уничтожение подводной лодки условного противника выполнили экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Ейск" и "Касимов".

Сообщается, что в ходе учения отрабатывались тактические приемы по непрерывному преследованию подводной лодки и её уничтожения торпедами и реактивными бомбами.

"Курс подлодки "неприятеля" активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменён в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что совместное маневрирование по поиску подводной лодки осуществлялось во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27М морской авиации.

Напомним: