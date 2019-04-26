Военные РФ у берегов Крыма тренировались уничтожать подлодки бомбами

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Пятница, 26 апреля 2019, 15:43

Черноморский флот России провел учения у берегов оккупированного Крыма по уничтожению подводной лодки.

Об этом сообщает пресс-служба флота.

Отмечается, что поиск и уничтожение подводной лодки условного противника выполнили экипажи  малых противолодочных кораблей (МПК) "Ейск" и "Касимов".

Сообщается, что в ходе учения отрабатывались тактические приемы по непрерывному преследованию подводной лодки и её уничтожения торпедами и реактивными бомбами.

"Курс подлодки "неприятеля" активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменён в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что совместное маневрирование по поиску подводной лодки осуществлялось во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27М морской авиации.

Напомним:

  • После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на оккупированном полуострове и в акватории Черного моря.
  • В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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Темы: Крым Росcия ЧФ России
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