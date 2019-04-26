Военные РФ у берегов Крыма тренировались уничтожать подлодки бомбами
Черноморский флот России провел учения у берегов оккупированного Крыма по уничтожению подводной лодки.
Об этом сообщает пресс-служба флота.
Отмечается, что поиск и уничтожение подводной лодки условного противника выполнили экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Ейск" и "Касимов".
Сообщается, что в ходе учения отрабатывались тактические приемы по непрерывному преследованию подводной лодки и её уничтожения торпедами и реактивными бомбами.
"Курс подлодки "неприятеля" активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменён в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что совместное маневрирование по поиску подводной лодки осуществлялось во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27М морской авиации.
Напомним:
- После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на оккупированном полуострове и в акватории Черного моря.
- В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.