Порошенко на Великдень буде у Києві, а потім поїде до Львова

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 16:43

Президент Петро Порошенко планує на Великдень відвідати українські церкви, а в понеділок, 29 квітня, відвідати Львівську область.

Цю інформацію 26 квітня "Українській правді" підтвердили джерела в Адміністрації президента.

"Так, планується (відвідати Львівщину – ред.)", - зазначили в АП.

За словами співрозмовника УП, на Великдень президент за традицією проведе ніч на службі в Михайлівському соборі.

Зранку 28 квітня він також відвідає собор греко-католицької церкви у Києві.

Водночас, спільнота "Львівщина за Петра Порошенка" у Facebook опублікувала графік візиту президента у понеділок.

"Запрошуємо долучитись до Великодніх гаївок в Шевченківському гаї о 13.30. Селфі з Президентом можна зробити і в центрі міста. О 16-тій годині біля пам‘ятника Шевченка у Львові", - відзначили у соцмережі.

Нагадаємо: 

  • Тим часом, переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися через 2 дні.
  • За даними ЦВК, Порошенко випередив опонента лише у Львівській області та за кордоном.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з підрахунками ЦВК, за Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за Петра Порошенка – майже 24,5%.

Українська правда

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Теми: Порошенко Львів
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