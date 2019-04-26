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Порошенко на Пасху будет в Киеве, а затем поедет во Львов

Пятница, 26 апреля 2019, 16:43

Президент Петр Порошенко планирует на Пасху посетить украинские церкви, а в понедельник, 29 апреля, посетить Львовскую область.

Эту информацию 26 апреля "Украинской правде" подтвердили источники в Администрации президента.

"Да, планируется (посетить Львовскую - ред.)", - отметили в АП.

По словам собеседника УП, на Пасху президент по традиции проведет ночь на службе в Михайловском соборе.

Утром 28 апреля он также посетит собор греко-католической церкви в Киеве.

В то же время, сообщество "Львовщина за Петра Порошенко" в Facebook опубликовала график визита президента в понедельник, 29 апреля.

"Приглашаем присоединиться к Пасхальным песням в Шевченковской роще в 13.30. Селфи с президентом можно сделать и в центре города. В 16.00 возле памятника Шевченко во Львове", - отметили в соцсети.

Напомним:

  • Между тем, победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сообщил, что на выходные улетел в Турцию, но обещает вернуться через 2 дня.
  • По данным ЦИК, Порошенко опередил оппонента только во Львовской области и за рубежом.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинцев, за Петра Порошенко - почти 24,5%.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЛьвов
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