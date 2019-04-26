Порошенко на Пасху будет в Киеве, а затем поедет во Львов

Президент Петр Порошенко планирует на Пасху посетить украинские церкви, а в понедельник, 29 апреля, посетить Львовскую область.

Эту информацию 26 апреля "Украинской правде" подтвердили источники в Администрации президента.

"Да, планируется (посетить Львовскую - ред.)", - отметили в АП.

По словам собеседника УП, на Пасху президент по традиции проведет ночь на службе в Михайловском соборе.

Утром 28 апреля он также посетит собор греко-католической церкви в Киеве.

В то же время, сообщество "Львовщина за Петра Порошенко" в Facebook опубликовала график визита президента в понедельник, 29 апреля.

"Приглашаем присоединиться к Пасхальным песням в Шевченковской роще в 13.30. Селфи с президентом можно сделать и в центре города. В 16.00 возле памятника Шевченко во Львове", - отметили в соцсети.

Напомним: