Зеленський не планує зустрічатися з Путіним віч-на-віч – Кваснєвський
Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що новообраний президент України Володимир Зеленський не має наміру зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним віч-на-віч - лише в межах "нормандського формату".
Про це польський політик заявив у п’ятницю у Варшаві під час наyкової конференції на тему "Перспективи зближення України до ЄС", повідомляє "Укрінформ".
"Зеленський сказав нам, що не хоче говорити з Путіним сам на сам, а розпочати переговори з ним у рамках "нормандського формату", тобто разом з канцлером Німеччини та президентом Франції", - сказав Кваснєвський
Він зазначив, що це слушне рішення, оскільки такий формат становитиме для нього захисну парасолю, адже зустріч з таким "політичним хижаком" не була б для нього сприятливою.
За його словами, з Зеленським він зустрівся за тиждень до другого туру виборів, де також були присутні екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт, колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен та екс-президент Європарламенту Пат Кокс.
Кваснєвський також зазначив, що українські вибори були чесні та демократичні, а Україна у плані оригінальності виборчої кампанії задала тренд, який, на переконання екс-президента, підхоплять інші.
Нагадаємо:
- Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтримує прямий діалог лідера президентських перегонів в Україні Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.
- Представник США зауважив, що вважає правильним проводити прямі перемовини між Зеленським та Путіним. Водночас Волкер не уточнив, які переговори має на увазі – за участі чи без участі посередників.
- Радник з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського Іван Апаршин заявив, що не радить новообраному президенту вести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним та розмовляти з бойовиками на Донбасі.