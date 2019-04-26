Зеленський не планує зустрічатися з Путіним віч-на-віч – Кваснєвський

Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що новообраний президент України Володимир Зеленський не має наміру зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним віч-на-віч - лише в межах "нормандського формату".

Про це польський політик заявив у п’ятницю у Варшаві під час наyкової конференції на тему "Перспективи зближення України до ЄС", повідомляє "Укрінформ".

"Зеленський сказав нам, що не хоче говорити з Путіним сам на сам, а розпочати переговори з ним у рамках "нормандського формату", тобто разом з канцлером Німеччини та президентом Франції", - сказав Кваснєвський

Він зазначив, що це слушне рішення, оскільки такий формат становитиме для нього захисну парасолю, адже зустріч з таким "політичним хижаком" не була б для нього сприятливою.

За його словами, з Зеленським він зустрівся за тиждень до другого туру виборів, де також були присутні екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт, колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен та екс-президент Європарламенту Пат Кокс.

Кваснєвський також зазначив, що українські вибори були чесні та демократичні, а Україна у плані оригінальності виборчої кампанії задала тренд, який, на переконання екс-президента, підхоплять інші.

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