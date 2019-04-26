Зеленский не планирует встречаться с Путиным с глазу на глаз – Квасьневский
Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах "нормандского формата".
Об этом польский политик заявил в пятницу в Варшаве во время наyчной конференции на тему "Перспективы сближения Украины с ЕС", сообщает "Укринформ".
"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", - сказал Квасьневский
Он отметил, что это подходящее решение, поскольку такой формат составит для него защитный зонт, ведь встреча с таким "политическим хищником" не была бы для него благоприятной.
По его словам, с Зеленским он встретился за неделю до второго тура выборов, где также присутствовали экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-президент Европарламента Пат Кокс.
Квасьневский также отметил, что украинские выборы были честные и демократические, а Украина в плане оригинальности избирательной кампании задала тренд, который, по мнению экс-президента, подхватят другие.
Напомним:
- Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает прямой диалог лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
- Представитель США отметил, что считает правильным проводить прямые переговоры между Зеленским и Путиным. В то же время Волкер не уточнил, какие переговоры подразумевает - с участием или без участия посредников.
- Советник по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и разговаривать с боевиками на Донбассе.
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