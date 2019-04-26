Зеленский не планирует встречаться с Путиным с глазу на глаз – Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах "нормандского формата".

Об этом польский политик заявил в пятницу в Варшаве во время наyчной конференции на тему "Перспективы сближения Украины с ЕС", сообщает "Укринформ".

"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", - сказал Квасьневский

Он отметил, что это подходящее решение, поскольку такой формат составит для него защитный зонт, ведь встреча с таким "политическим хищником" не была бы для него благоприятной.

По его словам, с Зеленским он встретился за неделю до второго тура выборов, где также присутствовали экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-президент Европарламента Пат Кокс.

Квасьневский также отметил, что украинские выборы были честные и демократические, а Украина в плане оригинальности избирательной кампании задала тренд, который, по мнению экс-президента, подхватят другие.

Напомним: