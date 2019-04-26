Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский не планирует встречаться с Путиным с глазу на глаз – Квасьневский

Пятница, 26 апреля 2019, 16:51
Зеленский не планирует встречаться с Путиным с глазу на глаз – Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах "нормандского формата".

Об этом польский политик заявил в пятницу в Варшаве во время наyчной конференции на тему "Перспективы сближения Украины с ЕС", сообщает "Укринформ".

"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", - сказал Квасьневский

Он отметил, что это подходящее решение, поскольку такой формат составит для него защитный зонт, ведь встреча с таким "политическим хищником" не была бы для него благоприятной.

По его словам, с Зеленским он встретился за неделю до второго тура выборов, где также присутствовали экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-президент Европарламента Пат Кокс.

Квасьневский также отметил, что украинские выборы были честные и демократические, а Украина в плане оригинальности избирательной кампании задала тренд, который, по мнению экс-президента, подхватят другие.

Напомним:

  • Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает прямой диалог лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
  • Представитель США отметил, что считает правильным проводить прямые переговоры между Зеленским и Путиным. В то же время Волкер не уточнил, какие переговоры подразумевает - с участием или без участия посредников.
  • Советник по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и разговаривать с боевиками на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутинКвасьневский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: