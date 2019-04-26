ЦВК повідомила, коли оголосить результати виборів президента

Центральна виборча комісія планує оголосити результати виборів президента на засіданні 30 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК у п’ятницю.

"30 квітня орієнтовно о 12.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року" - йдеться в повідомленні.

Згідно українського законодавства, інавгурація новобраного президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.

Дату інавгурації затверджує Верховна Рада, яка має ухвалити відповідну постанову за поданням спікера не менше ніж 226 голосами.

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