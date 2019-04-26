ЦИК сообщил, когда объявит результаты выборов президента

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Пятница, 26 апреля 2019, 18:00

Центральная избирательная комиссия планирует объявить результаты выборов президента на заседании 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу.

"30 апреля ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019  года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - идет речь в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

Дату инаугурации утверждает Верховная Рада, которая должна принять соответствующее решение по представлению спикера не менее 226 голосами.

Напомним:

  • 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента.
  • По подсчетам ЦИК 100% электронных протоколов, выборы выиграл шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко отдали голоса 24,45% украинцев, пришедших на выборы.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 ЦИК
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