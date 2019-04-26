ЦИК сообщил, когда объявит результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия планирует объявить результаты выборов президента на заседании 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу.

"30 апреля ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - идет речь в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

Дату инаугурации утверждает Верховная Рада, которая должна принять соответствующее решение по представлению спикера не менее 226 голосами.

Напомним: